أهم الأنشطة الفنية اليوم: مجد القاسم وكلثوميات وأوركسترا أوبرا القاهرة

يشهد مساء اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 عددا من الأنشطة الفنية والحفلات الغنائية المميزة التى ينتظر الجمهور أن يكون على موعد معها لقضاء سهرات فنية مميزة والاستمتاع بأغاني المطربين.

ويحيي الفنان السوري مجد القاسم حفلا غنائيا على خشبة مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية ويأتى هذا الحفل ضمن مهرجان دار أوبرا الإسكندرية وسيقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة.

انطلاق حفل كلثوميات

كما سيشهد مساء اليوم أيضا انطلاق الموسم الجديد من سلسلة كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك بمشاركة غادة آدم ورحاب عمر وذلك على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتضمن الحفل عدد من أغاني الست أم كلثوم المميزة.

مساء اليوم أيضا سينطلق الموسم الجديد لأوركسترا أوبرا القاهرة وذلك بحفل موسيقي يقوده المايسترو ناير ناجي وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وستشارك في الحفل السبرانو أمينة خيرت.