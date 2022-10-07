انقطاع المياه عن 5 قرى في بني سويف لأعمال الصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن 5 قرى بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، غدا السبت، وذلك الإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وقررت الشركة تغطية المناطق المتضررة من انقطاع المياه بسيارات مياه نقية عند الحاجة إليها.

أماكن انقطاع المياه في محافظة بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إلى أن الأماكن والقرى المتضررة من انقطاع المياه هي «الأنصار، المفتش، خورشيد، أبو المكارم، عزبة مينا» بمركز إهناسيا، غدا السبت 8 أكتوبر الجاري، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، وذلك للقيام بأعمال صيانة في محبس 6 بوصة بجوار بوستر المياه بسدمنت الجبل.

انتظام ورفع كفاءة خدمة المياه

وتقدمت شركة مياه الشرب بمحافظة بني سويف باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها

وأكدت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.