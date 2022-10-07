دنيا سمير غانم تتذكر والديها: «اللهم ارحم تلك الأعين النائمة»

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم، والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بكلمات خاصة، من خلال مشاركتها للجمهور بصورة خاصة لهما عبر حسابها على «إنستجرام».

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة: «اللهم ارحم تلك الأعين النائمة للمدى الأبدي، يا رب متع قبورهم بجنتك واغفر لهم وتجاوز عنهم.. اللهم في يوم الجمعة أسألك الراحة والطمأنينة لأرواحنا جميعا أحياء وأموات».

جمهور دنيا سمير غانم يتفاعل مع رسالتها

وتفاعل جمهور دنيا سمير غانم ومحبو الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مع المنشور بشكل كبير داعين لهما عبر التعليقات على المنشور.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، جرى تكريمها مؤخرا من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومنحها وساما خاصا لوالدها الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.