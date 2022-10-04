4 فنانات على خشبة المسرح لأول مرة.. أبرزهن دنيا سمير غانم

تخوض مجموعة من الفنانات، تجارب فنية جديدة خلال الفترة الحالية، ومنهن من تقف على خشبة المسرح لأول مرة، وذلك بالتزامن مع حالة الانتعاش التي يشهدها عالم المسرح في الوقت الحالي.

وتواصل الفنانات وعلى رأسهم دنيا سمير غانم، التحضير للمسرحيات، إذ يُجرى العمل على قدم وساق، لا سيما أنها المرة الأولى التي يقف فيها عدد كبير منهن على خشبة المسرح.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الفنانات اللاتي يقفن على خشبة المسرح لأول مرة:

دنيا سمير غانم «أنستونا»

تقدم الفنانة دنيا سمير غانم تجربة العمل المسرحي لأول مرة في تاريخها الفني، في مسرحية تحمل اسم «أنستونا»، والمقرر عرضها 20 أكتوبر الجاري، ويشاركها البطولة العديد من نجوم الفن منهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز وغيرهم.

وآخر الأعمال الفنية لدنيا سمير غانم، فيلم «تسليم أهالي»، الذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي الحالي، ويشاركها بطولة العمل هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول قصة حياة زوجين، تظهر في حياتهما امرأة تخرب حياتهما.

درة في «حتى لا يطير الدخان»

وتقدم الفنانة التونسية درة عمل مسرحي لأول مرة، وذلك بمسرحية تحمل اسم «حتى لا يطير الدخان»، ويشاركها في بطولة العمل العديد من نجوم الفن؛ أبرزهم أكرم حسني، وهي من تأليف أمير طعيمة.

وكانت آخر الأعمال الفنية لدرة، فيلم «جدران»، وينتمي لفئة أفلام الرعب، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى «ليلي»، تقرر الانتقال إلى بيت قديم للحصول على مستندات تثبت صحة ملكيته لوالدتها، ولكن تواجهها مخاطر عديدة، ويشاركها البطولة كل من نيكول سابا فراس سعيد وغيرهم.

روبي في «سيدتي الجميلة» مع حسن الرداد

تقدم الفنانة روبي تجربة عمل مسرحية للمرة الأولى، من خلال عمل يحمل اسم «سيدتي الجميلة»، وهي رائعة من روائع الراحل بهجت قمر، ومعالجة ابنه أيمن بهجت قمر، ويشاركها البطولة حسن الرداد، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض العام الجاري.

رانيا يوسف

تواصل الفنانة رانيا يوسف تحضيراتها لعرض مسرحية «قمر الغجر»، والمأخوذة عن مسرحية «قمر بنت الغجر»، للكاتب محمود مكي وتعد أول مشاركة مسرحية لها، والعمل من إخراج وكتابة عمرو دوارة.