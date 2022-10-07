حزب الحرية المصري يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر.. ويجدد الدعم للرئيس

نظمت أمانة محافظة الجيزة بحزب الحرية المصري، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتضمن الحفل عددا من عروض الثقافية والفنية وتكريم لعدد من أبطال حرب 6 أكتوبر وأسر شهداء القوات المسلحة.

ذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفال بالمولد النبوي

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب الأمين العام، والدكتور أحمد البيومي الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بالحزب، والنائبة الدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة، وعضو مجلس النواب، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين بالحزب، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالمحافظة القليوبية، والنائب يوسف خطاب، أمين الحزب بالجيزة، وعددا من قيادات الحزب وهيئة مكتب المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، على ضرورة التوعية للشباب والأجيال الناشئة بالملحمة التاريخية التي حدثت في حرب أكتوبر، قائلا: «انتصارات أكتوبر المجيدة نصر العزة والكرامة والتحدي قد حطمت أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم بأنه لا يقهر».

وأضاف الفيومي، أنه بقدرة القوات المسلحة المصرية على مواجهة كل التحديات وصنع المستحيلات وأن تكون مثالا يحتذى به في الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

فيما قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب الأمين العام، والدكتور أحمد البيومي الأمين العام المساعد للحزب، أن ذكرى حرب أكتوبر تحل علينا كل عام لنستلهم منها مآثرها المشرفة الخالدة اليوم، ونتذكر أنصع معانى البطولة والتضحية والفداء التى سطرها الجيش المصر دفاعا عن بلده وأمته العربية باذلاً في سبيل هذه الغاية خيرة أبناء مصر.

وأضاف مهنى، أن ذكرى أكتوبر تحيي إعلاء قيم المواطنة والانتماء، ونتذكر تماسك الشعب المصري والوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية وقيادتها ومساندتها للعبور، وهو ما يتطلب مجددا بالوقوف خلف الدولة المصرية في الوقت الحالي والتصدي للأزمات الخارجية والتي تؤثر بصورة قوية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، مجددا الدعم والتأكيد للوقوف مضيا خلف القيادة الحكيمة لتجاوز التحديات الراهنة.

وقال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، نحتفل بذكرى أكتوبر تزامنا مع الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو انتصار أعز بها الله العرب، ودروس نتعلم منها كيف استعدت القوات المسلحة لمواجهة العدو والتصدي له، فمصر هي حصن المنيع للدول العربية.

وأوضح الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، أن احتفال بنصر أكتوبر يضم رسائل كثيرة نحو توعية الشباب والأجيال الناشئة حول ما حققته القوات المسلحة من استهداف لعبور قناة السويس وتحطيم حصون خط برليف واستيلاء الجيش المصري على تحصيناته، موجهاً التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الذكية فداء لتراب هذا الوطن، كما قدم التهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

احتفالات انتصارات أكتوبر

وأكد إدريس على كامل الدعم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة والقوات المسلحة، مثمنا مسيرة التنمية التي تشهدها سيناء منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، والتخلص من براثن الإرهاب وإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وجهود الدولة في التنمية الزراعية والاستثمارات الصناعية وتطوير البنية التحتية.

فيما أعلنت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بالحزب، عن إطلاق الحزب مبادرة اتحضر للأخضر، والتى تتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر والتوعية بمخاطر التغييرات المناخية وتعليم الأجيال كيفية الحفاظ على مقدارت الوطن وتقليل المخاطر البيئية، والاستفادة من طاقات الشباب والمساهمة بجهد بسيط لتقليل التلوث البيئي.

فيما وجَّه يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، التحية لرجال القوات المسلحة والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى أكتوبر، مؤكدا أن الاحتفالات تحيي ذكرى ما قام به الأجداد من تضحيات وبطولات لاسترداد مصر.

وأكد اللواء عبدالرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، أن نصر أكتوبر المجيد يُعتبر معجزة حقيقية بكل المعايير التي أبهرت العالم سواء من حيث تحقيق الانتصار الباهر المبين في أرض المعركة بتحقيق معجزة العبور الخالدة، حيث عبرت قواتنا المصرية الباسلة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس ودمرت قوات العدو التي تردد كذبا أنها قوة لا تقهر أبدا وتم تدمير تحصينات خط بارليف وما النصر إلا من عند الله، وأيضا لما للنصر من آثار عظمى في استعادة الشخصية المصرية الحضارية الحقيقية والإرادة المصرية القوية التي حققت بسبب روح النصر أكبر الانتصارات العلمية والإنتاجية والاقتصادية والتعليمية في بناء مصر الحديثة.