تحرير 55 محضرا تموينيا في حملات بمركزي ساحل سليم وديروط

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من حملاتها على جميع المخابز والأسواق والمطاحن الحكومية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة للمخابز البلدية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من سلامة الخبز وجودته، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

حملات تموينية في ديروط وساحل سليم

وبحسب بيان صادر عن محافظة أسيوط، فإن الوحدات المحلية في مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم، ومركز ديروط برئاسة محمود نجار عطا، شنت عدة حملات على المخابز والأسواق والمطاحن ببعض قرى المركزين، بالتنسيق مع مديرية التموين، برئاسة محمد إسماعيل، وكيل الوزارة، وأسفرت عن تحرير 55 محضرا تموينيا خلال يوم واحد، تنوعت ما بين محاضر نقص وزن ومحاضر مخالفة المواصفات ومحاضر نظافة ومحاضر عدم إعطاء إيصالات وضبط أغذية منتهية الصلاحية.

وصول الدعم لمستحقيه

وكان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة، لمنع الاتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين.

كما شدد محافظ أسيوط على وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مسئولي مطاحن مصر الوسطى، بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وفقًا للنسب الحالية 30% قمح مستورد و70% قمح محلي، وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها، بالإضافة إلى متابعة كافة المخابز على مستوى المحافظة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من سلامته ومنع أي تلاعب بالدقيق أو الخبز المدعم.