حبس عاطل ضبط بكمية كبيرة من المواد المخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وذلك بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات المختلفة خلال حملة أمنية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة والكميات المختلفة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاط المتهم واتجاره في المخدرات.

ضبط المتهم وبحوزته مخدرات

وكانت وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم ويدعى «س.م.س» في الثلاثينيات من العمر وله معلومات جنائية ونشاط في الاتجار بالمواد المخدرة، بعودة ممارسة لنشاطه الاجرامي في الاتجار في المخدرات.

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو تقريبا وكمية من الأقراص المخدرة بلغت أكثر من ألفي قرص.

كما ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات مبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول لتسهيل تواصله مع عملائه وتم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

حملات مكبرة في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية حملات أمنية مكبرة خلال الفترة الحالية لضبط العناصر الإجرامية في تجارة المواد المخدرة.

وكانت قد ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلا عصابيا تقوده سيدة خلال الساعات القليلة الماضية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بلغت 2 كيلو من مخدر الهيروين وكيلو من مخدر الشابو.