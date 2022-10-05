انتشال جثة «خمسيني» مجهول الهوية من ترعة الإسماعيلية في مركز بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليها الأهالي في مياه ترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري غيتة بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأبلغوا شرطة النجدة، وانتقل فريق من إلانقاذ النهري لانتشال الجثة.

العثور على جثة مجهولة الهوية

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس على جثة غريق، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس، إلى موقع العثور على الجثمان.

أفادت تحريات رجال مركز شرطة بلبيس بأن الجثة لشخص في الخمسينيات من العمر، مجهول الهوية، وجرى الدفع بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، وجرى التحفظ عليه بمشرحة مستشفى بلبيس، لحين تحديد الهوية وبيان سبب الوفاة.

تكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للجثة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على جثة غريق وطلبت تقرير الطب الشرعي، فضلا عن إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.