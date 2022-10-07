التحفظ على سائق تسبب في مصرع شخص على طريق «الإسماعيلية - السويس»

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ على سائق سيارة بعد دهسه مواطنا على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ما تسبب في مصرعه في الحال، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والاستماع لشهود العيان في مكان الحادث.

كما قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على السيارة التي ارتكب بها الحادث وانتداب خبير فني من المرور لمعاينة صلاحيتها وصيانة الفرامل الخاصة بها في تقرير فني مفصل.

دفن جثمان المواطن

وأمرت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في حادث الإسماعيلية، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه فور الانتهاء من التقرير.

مطبات في مكان الحادث

وقال اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إنه تم تنفيذ وتركيب 15 مطبا صناعيا مطابقا للمواصفات القياسية في مواقع مختلفة بشوارع المحافظة، لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير.

فيما قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم استخدام خامات شديدة التحمل تساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع، ودهان تلك المطبات بألوان مميزة للعين؛ حتى يستطيع السائق ملاحظتها على الطريق بمسافة كافية للتهدئة، حفاظًا على سلامة المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأشار «الشيمي» إلى أنه تم تركيب المطبات على طريق السويس، بداية من مستودع البوتاجاز على الطريق حتى منطقة الجمالين، مرورا بمناطق نفيشة وأبو بلح ونصر الله، تلبية لطلبات المواطنين، نظرًا لوجود مدارس وكثافة سكانية في هذه المناطق، والتي تشهد تكرارًا للحوادث.