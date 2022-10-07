«الداخلية» تواصل اصطحاب أبناء الشهداء إلى المدارس: ذكرى آبائهم ستظل مضيئة

أوفدت وزارة الداخلية عددا من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، لاصطحاب أبناء الشهداء في أول أيام العام الدراسي وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم.

وأوضحت «الداخلية»، في بيان، أن تلك الخطوة «تأكيداً على أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن، تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، والتزامهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء».

أسر الشهداء يوجهون الشكر لـ الداخلية

وتابعت: «قد كان لتلك المبادرات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات، عرفاناً بالدور الوطني الذي قام به آباؤهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن».

تقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات أسلافهم

ومن جانبهم، أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي، لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

ويأتي ذلك ترجمةً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء، باعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى واسم لا يموت، وحرصاً على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم.