الداخلية توزع عبوات حلوى المولد على الأسر الأكثر احتياجا ودور الأيتام

قامت وزارة الداخلية بإعداد وتجهيز عدد من عبوات حلوى المولد، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ودور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة نزلاء الأقسام المجانية بالمستشفيات، لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

توزيع عبوات حلوى المولد النبوي

وجرى توزيع عبوات حلوى المولد النبوي، عليهم وذويهم، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً في نفوسهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمراراً لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تدعيم المبادرات على كل المستويات ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية.