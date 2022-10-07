الداخلية تنظم زيارات لكبار السن بدور الرعاية والمستشفيات.. «رد الجميل»

بمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمي لكبار السن»، فقد واصلت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات مبادرة «رد الجميل»، من خلال تنظيم عدد من الزيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

ويجري تنظيم الزيارات بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم، في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لا سيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.