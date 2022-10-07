رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الداخلية تنظم زيارات لكبار السن بدور الرعاية والمستشفيات.. «رد الجميل»

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:17 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
زيارات لكبار السن في دور الرعاية والمستشفيات

زيارات لكبار السن في دور الرعاية والمستشفيات

بمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمي لكبار السن»، فقد واصلت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات مبادرة «رد الجميل»، من خلال تنظيم عدد من الزيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

ويجري تنظيم الزيارات بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم، في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لا سيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

اقرأ المزيد:

الداخلية تشارك أسر الشهداء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

الداخلية توزع عبوات حلوى المولد على الأسر الأكثر احتياجا ودور الأيتام

الداخلية: الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

«الداخلية» تحرر 2105 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع