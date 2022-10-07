سكرتير شعبة الذهب سابقا: الوقت مناسب للاستثمار في المعدن الأصفر.. «هيغلى تاني»

قال نادي نجيب، سكرتيرعام شعبة الذهب سابقاً، إن أسعار الذهب استقرت اليوم الجمعة 7-10-2022، موضحاً أن عيار 21 من الذهب بلغ 1070 جنيهاً مصرياً، وبلغت سعر أوقية الالذهب 1712 دولارا.

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-10-2022

وأضافت «نجيب» لـ«الوطن»، أن عيار الذهب 24 بلغ 1215 جنيها مصريا للشراء، و1222 جنيهاً مصرياً للبيع، بينما بلغ سعار عيار 22 للبيع 1114 جنيهاً مصرياً، و1120 جنيهاً مصرياً للشراء، ووصل سعر عيار 18 للبيع إلى 911 جنيهاً مصرياً، و916 جنيهاً مصرياً للشراء، وبلغ عيار 12 للبيع 607 جنيهات مصرية، و611 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب بمحلات الصاغة

وأوضح سكرتير شعبة الذهب سابقاً أن الجنيه الذهب بلغ 8504 جنيهات مصرية للبيع، و8552 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما بلغ الكيلو من الذهب 1.214.857 جنيهاً مصرياً للبيع، و1.221.714 جنيهاً مصرياً للشراء، في محال الصاغة.

متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بأسواق المال

وأشار إلى أن متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالنسبة لعيار 24 بلغت 1080 جنيهاً مصرياً وهو ما يعادل 54.96 دولار أمريكي، بينما عيار 22 بلغ 989.82 جنيهاً مصرياً، وهو ما يعادل 50.38 دولار أمريكي، في حين عيار الذهب 21 بلغ 944.85 جنيهاً مصرياً، وهو ما يعادل 48.09 دولار أمريكي، وعيار الذهب 18 بلغ 809.86 جنيهاً مصرياً، وهوا ما يعادل 41.22 دولار أمريكي.

يجب الاستثمار وشراء الذهب خلال الفترة المقبلة

وأكد أنه يجب على الجميع حالياً الاستثمار وشراء الذهب خاصة مع انخفاض سعره، موضحاً أنه وصل الشهر السابق إلى 1160 دولارا وأن الأسعار خلال الفترة المقبلة سترتفع، وهو ما يجعل الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة أمراً ضرورياً.