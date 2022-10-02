وكيل «صناعة النواب»: نعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس مهتم خلال الفترة الراهنة، بالاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات في المجلس، وسيتم دراسة تلك الاستراتيجية بشكل سريع، حتى تخرج للنور.

السلاب: نحتاج لإجراءات تشريعية تجذب المستثمرين

وأضاف السلاب، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: «ده يساعد بشكل كبير أننا نصنع السيارة وتكون مصرية 100%، وده يحتاج خطوات وإجراءات تشريعية وإجراءات أخرى لجذب المستثمرين ويجوا يصنعوا العربيات في مصر، بخلاف الصناعات المكملة».

السلاب: نعمل لإنتاج قوانين توفر مناخ أمن للمستثمر

واستطرد: «حطينا خطة أن لو فيه حاجة عايزين نصنعها فلازم البنك المركزي يكون ليه دور ووزارة المالية وكل الوزارات عليها توفير مناخ أمن وحر للمستثمر أن يأتي ويستثمر في مصر، وفيه بعض المشاكل الموجودة ونعمل في مجلس النواب على إنتاج مجموعة من القوانين لتوفير مناخ أمن للمستثمر ومريح».

وأوضح وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس مهتم خلال الفترة الراهنة بالاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات في المجلس، وسيتم دراسة تلك الاستراتيجية بشكل سريع حتى تخرج للنور.

وأكد: «ده يساعد بشكل كبير أننا نصنع السيارة وتكون مصرية 100%، وده يحتاج خطوات وإجراءات تشريعية وإجراءات أخرى لجذب المستثمرين ويجوا يصنعوا العربيات في مصر، بخلاف الصناعات المكملة».

وتابع: «حطينا خطة أن لو فيه حاجة عايزين نصنعها فلازم البنك المركزي يكون ليه دور ووزارة المالية وكل الوزارات عليها توفير مناخ أمن وحر للمستثمر أن يأتي ويستثمر في مصر، وفيه بعض المشاكل الموجودة ونعمل في مجلس النواب على إنتاج مجموعة من القوانين لتوفير مناخ أمن للمستثمر ومريح».

وأكد أن المجلس يستهدف توفير مناخ أمن ومريح للاستثمار في مصر، حيث أن المستثمرين لا يرغبون في فرض رسوم أو ضرائب جديدة يومية، وأن لا يكون هناك ضبطية قضائية في يد كل الجهات، «كمان لازم يكون فيه قانون عمل بيحمي المستثمر والعامل، وده المناخ الآمن لأي مستثمر».