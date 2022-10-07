أسعار الذهب تتراجع مجددا.. سجلت 1710 دولارات للأوقية بداية تعاملات اليوم

عادت أسعار الذهب للتراجع مجددا، بعد يومين من الارتفاع الطفيف، وسجلت الأسعار 1710 دولارات للأوقية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سيطر الحذر على المعنويات قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة جديدة على مسار رفع سعر الفائدة الفيدرالي.

تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية

من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر في وقت لاحق يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 250 ألف وظيفة في سبتمبر، وأن الأرقام الأقوى من المتوقع ستعزز رهانات رفع أسعار الفائدة وتضغط على أسعار الذهب بشكل أكبر.

تقلبات المعدن الأصفر

وتعرض المعدن للضرر على مدار الأسبوع من خلال تغيير وجهات النظر حول السياسة النقدية الأمريكية، حيث أدت البيانات الأمريكية الضعيفة في البداية إلى دفع المعدن إلى الصعود، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة التشديد، قبل مواجهة ضغوط في نهاية الأسبوع على خلفية البيانات الأمريكية القوية والتصريحات المتفائلة من الولايات المتحدة.

عوائد السندات

وقبل أيام، اخترق الذهب مستويات 1700 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ما جاء على خلفية عوائد سندات الخزانة بشكل حاد وتراجع الدولار بسبب بيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع من 1630 دولارًا للأوقية، لتنتعش من أدنى مستوى لها مع ارتفاع الدولار، وعلى الرغم من ذلك لا يزال المعدن الأصفر قريبًا من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.

وتظهر البيانات التاريخية أن سعر أوقية الذهب بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 دولار للأوقية في أغسطس عام 2020، ومن المتوقع أن يتم تداول عند مستوى 1625 دولار بحلول نهاية الربع الجاري، ونحو 1571.45 دولار خلال 12 شهرًا.