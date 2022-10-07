سعر الدولار اليوم في مصر 2022.. فروق طفيفة بين 7 بنوك

اختلفت أسعار الدولار في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الدولار باستمرارا لمعرفة التطورات التي تؤثر على الاقتصاد بالعالم، حيث أن مؤشر الدولار ارتفع بأكثر من 15% منذ بداية العام حتى اليوم.

ودفع التصاعد الكبير للدولار مقابل العملات الأخرى، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى التحذير من ارتفاع التضخم في بعض الشركات وزيادة آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجاء سعر الدولار اليوم في مصر كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك مصر 16.61 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي سعر 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.64 جنيها للشراء و19.69 جنيها للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 19.63 جنيها للشراء و19.69 جنيها للبيع اليوم الجمعة 7 أكتوبر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر العملة الأمريكية 19.61 جنيها للشراء و19.68 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل الدولار في المصرف المتحد سعر 19.63 جنيها للشراء، و19.69 جنيها للبيع وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 19.66 جنيها للشراء و19.69 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.