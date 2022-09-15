ناقد فني: إسماعيل ياسين عاش طفولة بائسة وبدأ مشواره بـ«50 قرش» بالليلة

تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن أبرز محطات الفنان إسماعيل ياسين في ذكرى مرور 110 أعوام على ميلاده بمحافظة السويس.

وتناول سعد الدين، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، نشأة إسماعيل ياسين في مدينة السويس، حيث كان يعمل والده صايغ مشغولات ذهبية، وتوفيت والدته وهو في سن صغيرة.

كازينو بديعة مصابني.. مدرسة العملاقة

وتابع: تزوج والد إسماعيل ياسين كثيرًا، وكان لدى الفنان الراحل طموح بأن يكون مطربا، فجاء إلى القاهرة من أجل تحقيق حلمه، لكنه تحول إلى مونولوجست، وعمل في كازينو بديعة مصابني، وهذه هي المدرسة التي خرج منها مجموعة من المطربين أمثال محمد فوزي وفريد الأطرش وتحية كاريوكا.

وأكمل: بدأ ياسين حياته المهنية في الغناء بكازينو بديعة مصابني بـ50 قرشا في الليلة، ووصل في يوم من الأيام إلى رقم فلكي في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات، بواقع 40 جنيها في الليلة، وهو ما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه الآن.

جيل مثقف وشغوف بالقراءة

وأشار سعد الدين، إلى أنّ جيل الثلاثينيات والأربعينيات كان مثقفا وشغوفا بالقراءة، رغم عدم حصوله على شهادات عليا، متابعا: أنور وجدي كان له الفضل الأكبر في ظهور إسماعيل ياسين في السينما، حيث كان يظهره في بعض الفقرات بأفلامه، ثم أنتج فيلما لعب فيه ياسين دور البطولة، وحقق نجاحا كبيرًا ثم توالى التعاون بينهما.

تأسيس فرقة إسماعيل ياسين

ولفت إلى أنّ إسماعيل ياسين أسس فرقة مسرحية حملت اسمه عملت لمدة 12 سنة بواقع 60 مسرحية، بداية من عام 1954، ولم يكن يستأثر بالبطولة لنفسه، حيث شاركه النجوميه أسماء كبار، مثل عبدالفتاح القصري ومحمود المليجي وحسن فايق وزينات صدقي، وهو ما يعبر عن ذكائه.

ونوه بأن معظم الفنانين الكوميديين يعيشون حياة مختلفة تغلب عليها المآسي والانطوائية، موضحا: الفنان الكوميدي بيبقى مكشر وزعلان من حاجة، ولكن لما بيقف على المسرح بيخرج كل الطاقة الجميلة اللي بتضحك كل الناس، وهذه ظاهرة عالمية.