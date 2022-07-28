إسماعيل ياسين يتخيل حياته من داخل القبر في أغنية نادرة تعرض لأول مرة

كشف المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، عن فيلم نادر بطولة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، يُعرض لأول مرة يحمل اسم «نمرة 6»، حيث جرى عرضه داخل المسرح، أمس الأربعاء، بنسخة مُرممة عالية الجودة.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام القصيرة، وهو من إخراج صلاح أبوسيف، وجرى إنتاجه عام 1942، بينما مُنع من العرض، نظرًا لاعتراض الرقابة عليه آنذاك، لعدة أسباب منها أنه تم تصويره في مدة قصيرة جدًا وهي شهر فقط.

نمرة 6.. أول بطولة سينمائية لإسماعيل ياسين عام 1942

الفيلم، يُعد أول بطولة سينمائية لإسماعيل ياسين، آنذاك، حيث برزت موهبته كنجم كوميدي، فيما شاركه التمثيل كل من حسن كامل، وأحمد الحداد، ولطفي الحكيم.

وتضمنت أحداث فيلم إسماعيل ياسين، مونولوجًا بعنوان «آه ياني» من كلمات أبو السعود الإبياري، وتلحين محمود الشريف، حيث يتخيل فيه حياته بعد الموت من داخل القبر.

كلمات مونولوج آه ياني لـ إسماعيل ياسين:

وجاءت كلمات مونولوج آه ياني، كالتالي:

آه ياني يا اللي توفيت آه ياني

قبل شوية اسم الله عليا كنت صاحي بمشي وأقوم

إيه موتني.. إيه سكتني.. إيه خلاني مردوم

دلوقتي هيودوني للملكين يستلموني ويحققوا ويدققوا

آه من الغربة جوا التربة.. نوم على الأرض وعتمة وضلمة

مين هيجي لي ويسليني.. ومفيش فيها كباريه ولا سينما

ولا راديو ولا حلواني ولا حاتي

دي واقعة مش عجباني.. الله يجازي اللي رماني

انتهى أمري وضاع عمري بس دي وصيتكم يا حضرات

لما اتوفى اعملوا زفة ووزعوا على روحي شربات

راح توحشني الملوخية والمشمش والطعمية

هاتوا لي حمص وسوداني اتسلى وأنا وحداني