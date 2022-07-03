10 معلومات عن الفنان اللبناني بيار شمعون.. شارك في مسلسل إسماعيل ياسين

توفي، مساء امس، الفنان اللبناني بيار شمعون، بعد صراع مع المرض في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يعد أحد أهم الفنانين الكبار في الدراما اللبنانية والعربية.

ونعت نقابة الفنانين اللبنانية الفنان الراحل، مؤكدة أنه أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما، متابعةً: «مجلس النقابة يتقدم لكل الزملاء وعائلة الفقيد بأحر التعازي.. رحمه الله ونفسه بالسما».

معلومات عن بيار شمعون

- من مواليد 1939 في لبنان

- نشأ في مدينة زحلة اللبنانية

- درس خلال مرحلة التعليم في الجامعة اللبنانية فنون المسرح

- أول اعماله الفنية كانت مسحرية جزيرة العصافير

- اول بطولة له كانت مسرحية عمتي نجيبة وهريبة يا أوادم

- أشهر برامجه الساخرة برنامج بس مات الوطن

- له تجربة في الدراما المصرية حين قدم دور أمين عطا لله متعهد الحفلات في مسلسل أبو ضحكة جنان للفنان أشرف عبد الباقي، الذي جسد الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

- شارك بعدد من المسلسلات منها «رصيف الغرباء»، و«حماتي وعقلاتي»، «تلاميذ آخر زمن»، «أمير الليل»، و«عيوق ورفقاتو» و«رصيف الغرباء».

- كما قدم دور أيسر يونس في مسلسل الشحرورة الذى جسد قصة حياة الفنانة صباح.

زياد برجي ينعى بيار شمعون

عبَّر الفنان ​زياد برجي​ عن حزنه برحيل الممثل الذي تعاون معه كاتبا: «لو كنت ما بعرفك كنت اترحمت عليك لأنك فنان لبناني كبير وعظيم، بس لأني بعرفك واشتغلت معك فأنا من نص قلبي بترحّم عليك مليون مرة وبقول الله يرحم روحك ويجعل مثواك الجنة والله يصبر عيلتك وما رح ننساك بحياتنا يا أهضم وأطيب إنسان على الكوكب».