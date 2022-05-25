حفيدة إسماعيل ياسين: فخورة إنه جدي.. وحب الناس ليه أكبر تكريم

قالت سلمى ياسين، حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، إنها عندما تتعامل مع الناس بشكل عادي ويكتشفون أنها حفيدة الفنان إسماعيل ياسين يقولون لها «إيه ده بجد؟ والضحكة بتترسم على وشه على طول»، مؤكدة «أنا مبسوطة وفخورة إنه جدي، ودي حاجة بتبسطني جدا، ومبسوطة إنه بابا ياسين ودي حاجة بتبسطني وبتشرف بيها جدا».

والدها كان دائما ما يروي القصص لها ولأشقائها عن الفنان إسماعيل ياسين

وأضافت حفيدة الفنان إسماعيل ياسين خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، أن والدها كان دائما ما يروي القصص لها ولأشقائها عن جدها إسماعيل ياسين، «معاصرناش جدي إسماعيل يس، بس من كتر ما بابا كان بيحكي عنه وقد إيه كان ليه مواقف كتير، وكان شخص طيب وكان دمه خفيف في البيت، وكان نفسي يكون عايش وأعيش معاه وأعيش الوقت بتاعه وأحضره وأروح معاه التصوير».

العائلة كانت ترغب أن يتم تكريم جدها الراحل من الدولة

وكشفت حفيدة الفنان إسماعيل ياسين أنها تحب فيلم الأسطول كثيرا لجدها الراحل، وفيلم «ابن حميدو»، موضحة أن عائلتها كانت ترغب أن يتم تكريم جدها الراحل من الدولة، وسعت عائلتها لهذا الأمر وهو كان يستحق ذلك بالفعل، ولكن العائلة صرفت النظر عن هذا الأمر، خصوصا وأن حب الناس هو أفضل تكريم له، فاليوم نحتفل بذكرى رحيله الـ50، وما زالت سيرته موجودة وسط الناس، وما زال الكثيرين ينتظرون أفلامه.