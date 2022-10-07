إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق «سفاجا - قنا» «صور»

أصيب 8 أشخاص نتيجة تصادم ميكروباص مع سيارة مقطورة نقل بالكيلو 40 على طريق «سفاجا - قنا»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في حادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص ومقطورة على طريق «سفاجا - قنا»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق الإسعاف.

نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 حالتهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.