إصابة سودانيين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «أسيوط - البحر الأحمر»

أصيب منذ قليل شخصان سودانيان في حادث انقلاب أتوبيس «ركاب سوبر جيت» على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، وتم ونقلهما إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث وتبين إصابة مرقص يونان عطية 45 عاما، وعواطف علي عبد الرحمن سودانية، إثر انقلاب اتوبيس رقم 368 مصر أ ى ج يقل ركاب سودانيين وعلى الفور قامت الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمستشفى باسيوط

سيطرت الحماية المدنية بأسيوط على حريق نشب فى خط كهرباء مغذى لمستشفى الإنسانية أول أمس قبل امتدادها لأماكن أخرى دون وقوع خسائر فى الأرواح

تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق محدود بخط كهرباء ممتد لمستشفى الإنسانية الخاص بدائرة قسم اول .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور قسم أول ومحمد البشير رئيس حي غرب، وأحمد ثابت نائب الحي ورئيس وحدة المرافق إلى مكان الواقعة وفور وصول رجال الإطفاء، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى أماكن أخرى دون وقوع خسائر فى الأرواح .

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب وقوع الحادث وسؤال المصابين.