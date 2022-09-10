وفاة طفلة من مصابي حادث «أتوبيس الزعفرانة» في البحر الأحمر

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعها إثر حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، والذي أسفر عن إصابة 52 شخصا، بينهم 6 أشخاص ما زالوا يخضعون للعلاج.

وكان أتوبيس رحلات يقل 52 شخصا في طريقه من القاهرة إلى أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، تعرض لحادث في صحراء الزعفرانة بالكيلو 50، طريق رأس غارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، إخطار من مديرية صحة البحر الأحمر، بوفاة الطفلة فريدة علي، 9 سنوات، والتي كانت تخضع للعلاج إثر حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة رأس غارب، ليتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي والتصريح بتسليمها لذويها، لدفنها بمقابر الأسرة بمحافظة القاهرة.

وقال أحد شهود العيان من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، إن أسرة الطفلة «فريدة» لم يمهلم القدر للاستمتاع بشواطئ الغردقة، حيث كانت الفقيدة في طريقها إلى أحد المنتجعات السياحية برفقة والديها وأختها، قبل أن تلقى مصرعها في الحادث.

إصابة 52 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس الزعفرانة

وكان اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 52 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.