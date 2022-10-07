البرلمان العربي يدين رفض الحوثيين تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن

أدان البرلمان العربي، رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية وتوسعتها في اليمن، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، مؤكدا أن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية.

وشدد البرلمان العربي في بيان له، اليوم، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.

دعم جهود المجلس الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة

وأكد على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في اليمن، ودعم جهود المجلس الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي يعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

البرلمان العربي يطالب بالتوصل لحل سياسي للأزمة

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.