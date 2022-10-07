مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالي.. ونقل الجثة إلى المستشفى

لقي شاب ثلاثيني مصرعه غرقًا منذ قليل، في الساحل الشمالي خلال استحمامه في إحدى القرى السياحية، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان من الداخل البحر ونقله إلى أقرب مستشفى حكومي، وأخطر اللواء السيد مكاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصرع شاب غرقًا في الساحل الشمالي

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي، مساء اليوم الجمعة، جثمان غرق محمد كمال عبد الغنى 35 سنة من البساتين من القاهرة، وصول جثة هامدة، وتم إيداعه في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب حادث غرق في الساحل الشمالي، انتقلت جهات التحقيق إلى القرية السياحية وجاري التعرف على ملابسات الحادث وتفاصيله وأسبابه، كما يجري معاينة الجثة في المستشفى.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتكثف مباحث قسم شرطة الحمام من جهودها حول حادث الغرق، وجاري رفع تقرير مفصل حول أسباب وملابسات وقوعه، وهل توجد شبهة جنائية من عدمة، ويتم إرسالها إلى جهات التحقيق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، وارتفاع الأمواج ونشاط للرياح وعدم استقرار حالة البحر في الساحل الشمالية جراء نوة تمر بها البلاد.