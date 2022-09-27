داعية إسلامي: الرسول أرسى أول نظام ديمقراطي متحضر في العالم

يحل اليوم أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرياً، هو الشهر الذي يرتبط بذكرى طيبة في قلوب المسلمين، إذ شرفه الله بميلاد آخر أنبياء الأرض وسيد الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، ناصح الأمة وكاشف الغمة الذي أرسله الله للناس رحمة للعالمين.

شهر المولد النبوي

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، إن أهم أحداث هذا الشهر الهجري الثالث الكريم، بل أهم أحداث الكرة الأرضية كلها والكون بأسره، هو ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشيخ خالد الجمل في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على أصح ما جاء أن الرسول انتقل إلى جوار ربه في شهر ربيع الأول، وهو نفس شهر مولده الشريف، بعد أن أتم النعمة وكشف الغمة وتركنا خير أمة، وترك خلفه صحابة عظماء نقلوا لنا سنته الشريفة المطهرة الثابتة وخلقه المتحضر القويم، والذي تجسد في مشهد ديمقراطي غاية في التحضر والرقي، وهو مبايعة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأول حاكم للمسلمين خلفا للرسول، وكان هذا بإجماع كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة.

وأوضح، أن هذا الحدث المهيب الذي كان جديدا علي الصحابة الكرام يومئذ ومأزقا جادا لم يتعرض له أحد من قبل، وهو موت رسول الله علامة مضيئة من التحضر والرقي الإنساني، وردا خالدا أمام منكري السنة النبوية الشريفة ومن يتهمها زورا وجحودا بالخلف والرجعية.

بدء أول نظام ديمقراطي متحضر في العالم

وتابع: خرج سيدنا أبوبكر الصديق الذي ثبت وقت أن طارت العقول وشلت الألسنة وانهار الجميع لوفاة رسول الله وقال قولته المشهورة «أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت»، فعاد الناس وثبت الرجال، واستفاق الجميع وإذ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون صفا واحدا إعلاء لمصلحة وطنهم وبدأ اختيار الأنسب من الناس ليكون حاكما علي المسلمين حتي قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن التصويت تم بين الصحابة الأخيار بدأ من أبي بكر الصديق مرورا بعمر وعثمان وعلي وغيرهم حتي خرج الإجماع والأغلبية بانتخاب سيدنا ابو بكر الصديق حاكما عاما علي المسلمين، إعلاناً ببدء أول نظام ديمقراطي رسمي دولي في العالم.

وكما كان هذا الشهر الكريم شاهدا علي ميلاد أعظم البشرية وميلاد أعظم سنة عرفها البشر وهي السنة النبوية الشريفة، وكان أيضا شاهدا على أحد أعظم السنن النبوية التي علمها رسول الله لصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فنقلوها إلينا منذ يوم وفاته صلي الله عليه وسلم وحتي يومنا هذا.