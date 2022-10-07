محمد وصديقه المسيحي يحتفلان بالمولد بالبحيرة: «بيوزعو أرز باللبن وسوبيا»

بهجة وروحانيات تكسو شوارع البحيرة احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، فما إن تطأ قدميك أى مكان حتى يسرع إليك الشباب حاملين الأرز باللبن، وعصير السوبيا لإحياء عادات توارثوها جيلا تلو الآخر في هذه الاحتفالات.

في مدينة دمنهور، تحديدا في منطقة الأبعادية، يعيش محمد حمدي وصديقه المسيحي ثروت فايق عبدالمسيح طفولتهم يدًا بيد، ونشأ الاثنين على عادة الاحتفال بذكرى المولد النبوي وسط مشاركة أهالي المنطقة في إعداد العصير وتوزيعه على المارة.

الإعداد مسبقا للاحتفال بذكرى المولد النبوي في البحيرة

ويروي «محمد حمدي»، أنه يحتفل هو وصديقه كل عام بذكرى المولد النبوي، ويتم الإعداد له مسبقا، ويتابع:«ننتظر اليوم ده من السنة للسنة بنكون متشوقين للاحتفال مع بعض زي كل سنة».

صداقة منذ الطفولة بين محمد المسلم وثبوت المسيحي

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»،: «محدش بيعرف يفرق بينا مين مسلم ومين مسيحي من شدة تعلقنا ببعض.. ومشاركتنا مع بعض كل الاحتفالات الدينية سواء المسيحية أو الإسلامية».

ثروت يحرص على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ويحكي ثروث فايق عبدالمسيح، أنه يحتفل مع صديقه بذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، حيث يسعى دائما إلى الحصول على إجازة من عمله لمشاركة أصدقائه احتفالاً هذا اليوم.

وأضاف: «بحس بفرحة وجسمي بيقشعر.. بحب رؤية الضحكة المرسومة على وجوه المسلمين لحظة توزيع العصائر.. بستنى دعوتهم ليا وخصوصا الشيوخ والأطفال».

وفي السياق ذاته، تشهد مدينة دمنهور إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء حلوى المولد النبوي خاصة «الحصان والعروسة».