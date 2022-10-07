إنقاذ 3 أشخاص بينهم إيرانيان من الموت غرقا في مطروح

تمكن غواصو الخير في مرسي مطروح من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق من بينهم شخصان أجانب من دولة إيران والثالث مصري، أثناء استحمامهم في البحر على شاطئ عجيبة، 25 كم غرب مرسى مطروح وجرى نقلهم إلى سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالواقعة.

مستشفى مرسى مطروح يستقبل 3 مصابين باسفكسيا الغرق

واستقبل مستشفى مرسي مطروح العام، اليوم الجمعة، 3 حالات مصابين باسفكسيا الغرق، وهم «محمد عبد الفتاح عبد الحميد»، 46 سنة، مقيم بالقرب من قرية الأندلسية في مرسي مطروح، إثر ادعاء غرق والحالة العامة متوسطة، وجاري عمل فحوصات طبية له على باقي الجسم، وهو تحت الملاحظة، وعبدالله بين دنشاد 17 سنة من دولة باكستان، وجاري عمل فحوصات، وميرعابد 21 سنة من باكستان، وبالكشف عليه تبين أن الحالة العامة متوسطة، وجاري عمل فحوصات وهو تحت الملاحظة الطبية العاجلة.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، للكشف عن أسباب وقوعه وملابساته، وجاري رفع تقرير لجهات التحقيق مع سماع أقوال المصابين والناجين من الغرق الثلاثة بعد تحسن حالتهم في المستشفى.