بالأرقام.. «حياة كريمة» تغير شكل قرى الإسماعيلية ونسب التنفيذ تصل إلى 100%

أجرى فريق من مؤسسة حياة كريمة متابعة ميدانية للاطلاع على آخر عمليات تنفيذ المشروعات، التي يجري العمل عليها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية جلبانة، التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن أهم المشروعات التي تعمل عليها حياة كريمة بالقرية جاء على رأسها شبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة، مشيرة الى الانتهاء من إنشاء محطتين رفع صرف صحي بالقرية، ومحطة معالجة للصرف الصحي، فضلا عن الانتهاء من وصلات الصرف الصحي المنزلي، وشبكات الغاز الطبيعي، وشبكة الاتصالات، موضحة أنه فيما يخص قطاع الطرق يجري العمل حاليا في طريق بوابة القنطرة بطول 12 كم، كما أشارت المؤسسة إلى الانتهاء من إنشاء الملعب القانوني بمركز شباب القرية.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية جلبانة

الانتهاء من 65 ‎%‎ من طريق بوابة القنطرة.

الانتهاء من 60‎%‎ من شبكات الاتصال.

الانتهاء من 70‎%‎ من شبكات الغاز الطبيعي.

الانتهاء من 100‎‎%‎ من شبكات المياه المغذية للقرية.

الانتهاء من 48‎%‎ من محطة معالجة الصرف الصحي.

الانتهاء من 48‎%‎ من محطة رفع الصرف الصحي.

انتهاء 100‎%‎ من اعمال محطة رفع صرف صحي.

انتهاء 98‎%‎ من اعمال انشاء شبكة الصرف الصحي.

استمرار أعمال حياة كريمة بالمحافظات

وأكدت المؤسسة أن الأعمال مستمرة في باقي القرى والمحافظات، حتى الانتهاء من كافة المشاريع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة في شتى ربوع الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات المبادرة في قرية جلبانة شهدت، تطورًا ملحوظاً في نسب التنفيذ بالقرى كافة، للانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.