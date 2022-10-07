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«حياة كريمة»: إنشاء 35 مجمعا حكوميا لتقديم الخدمات في أسيوط (فيديو)

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محمد عزالدين
03:09 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
مجمع حكومي في قرية بأسيوط

مجمع حكومي في قرية بأسيوط

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من تطوير 149 قرية بمحافظة أسيوط، حيث جرى الانتهاء من 35 مجمعا حكوميا تقدم 7 خدمات محلية، من بينها مركز تكنولوجي ومجلس محلي وشؤون اجتماعية وسجل مدني وشهر عقاري.

«حياة كريمة» حولت الحلم لحقيقة

وقال المهندس مينا إبراهيم، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، إن مبادرة حياة كريمة كانت في البداية مجرد حلم، تحول إلى واقع، متابعا: لم يكن نتخيل كأبناء أسيوط أن يكون لدينا مجمع خدمات للقرية، فأهلنا كانوا في الماضي يذهبون إلى مركز المدينة أو المحافظة لكي يحصلون على خدمتهم.

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء بنشرة أخبار DMC، وتقدمه الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن مجمع الخدمات الحكومية في القرية يشمل 7 خدمات أساسية منها المجمع التكنولوجي، ويحتوي على كل الخدمات في شباك واحد، إضافة للوحدة المحلية والمجلس المحلي والسجل المدني والشهر العقاري ومكتب بريد ومكتب وحدة تضامن اجتماعي.

35 مجمعا زراعيا بأسيوط

ولفت إلى إنشاء 35 مجمعا زراعيا في محافظة أسيوط، إضافة لـ 35 مجمعا حكوميا ومركز لخدمات الإسعاف، علاوة على إنشاء وحدات صحية على طراز التأمين الصحي الشامل.

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بقلم محمد عزالدين