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«حياة كريمة» تنظم ندوات توعوية بالجامعات المصرية.. «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
10:54 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
جانب من الندوة

جانب من الندوة

 عقدت مؤسسة حياة كريمة عدة ندوات توعوية بالجهود التنموية والشبابية ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التوعية والتعريف بالجهود التنموية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا، أكد أن البداية كانت بندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان «التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي حياة كريمة».

وتعتبر مؤسسة حياة كريمة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات، وتوالت الندوات بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة بنها ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية.

حوارات جماهيرية في المحافظات

ويجرى تنظيم الندوات بكل محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والجهود التنموية المبذولة على الأرض تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة، لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في محافظات الجمهورية كافة مع مختلف الفئات.

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ندوات توعوية بجهود مبادرة «حياة كريمة» في الجامعات الحكومية
بقلم محمد عزالدين