7 معلومات عن طالب سوهاج المتوفى أثناء العودة من المدرسة.. «وحيد والديه»

حالة من الحزن سيطرت على أهالي محافظة سوهاج بعد وفاة الطالب فادي عبدالعزيز السيد، الذي توفي في أثناء العودة من المدرسة، وشهدت قصة تفاعلا كبيرا بين الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد معرفة آخر كلمات قالها الطالب وحديث والده الذي كشف عدد من المعلومات عن الطالب المتوفى.

معلومات عن فادي طالب سوهاج المتوفى في حادث

وتستعرض «الوطن» عددا من المعلومات عن الطالب فادي عبدالعزيز طالب سوهاج،.

1- الطالب كان عائدا من المدرسة وكان يركب سيارة ربع نقل برفقة زملائه، وسقط على رأسه بعد القفز من السيارة.

2- آخر ما قاله الطالب قبل دقيقة واحدة من وفاته مباشرة: «نزلوني نزلوني.. الميعاد جه»، وهي الكلمات التي أثارت حزن الجميع علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

3 - أول تعليق من الأب علي وفاة ابنه الطالب باكيا: «يا ريت أنا مكانك يا حبيب أبوك».

4 - الطالب فادي كان وحيد أبويه، وكان يبلغ من العمر 16 عاما.

5 - والد الطفل كان يعمل في الخارج، وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت هجوزه بدري».

6 - الصدمة والحزن هما السمة الغالبة على الطلاب وأصدقاء الطالب المتوفى في مدرسته بمركز جرجا في سوهاج.

7 - تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مسقط رأس الأسرة بسوهاج، وتم إقامة العزاء وسط حزن أسرته وانهيار الأهالي.

حزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوفاة طالب سوهاج

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة سوهاج، خبر وفاة الطالب فادي عبدالعزيز السيد بحالة من الحزن الشديد، إذ علّقوا بدعوات أن يغفر الله له وأن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم والديه الصبر والسلوان، كما نشر معلميه في المدرسة صورته داعين الجميع أن يغفر له وأن يرحمه مؤكدين أنه كان طالب حسن الخلق ومتفوق في دراسته .