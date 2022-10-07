حزب المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والشعب بالمولد النبوي الشريف

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الحزب، في بيان صحفي: «أننا ندعو الله أن يعيد الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار».

نستقبل الذكرى العطرة وبلادنا المحفوظة في يد الله

وأضاف حزب المصريين الأحرار أننا نستقبل الذكرى العطرة وبلادنا المحفوظة في يد الله، ووهب الله لها قيادة رشيدة تسعى بإخلاص وأمانة لخدمة الوطن والمواطنين.

كما وجه الحزب برقية تهنئة للرئيس السيسي، جاء نصها: «يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء حزب المصريين الأحرار بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة الاحتفال ب المولد النبوي الشريف».

وأضاف: «سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا مسيرة العطاء والبناء والتنمية والتقدم، كما نفخر بجهودكم العظيمة والمخلصة لبلادنا العزيزة، متعكم الله بموفور الصحة وسدد على طريق الخير والحق خطاكم ودمتم للوطن العزيز قائدًا وزعيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير».

الحزب يثهنئ رئيس الوزراء

كما بعث ببرقيات تهنئة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعددا من القيادات.