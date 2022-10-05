سيف خشبي وجلباب وغطرة.. طقوس منياوية في الاحتفال بالمولد النبوي

يحتفل أهالي محافظة المنيا بالمولد النبوي الشريف بأكثر من طريقة، تختلف من مدينة وقرية لأخرى، وتبدأ الاحتفالات بالذكرى العطرة في مطلع شهر ربيع الأول من كل عام من خلال إقامة الليالي وحلقات الذكر المسائية، وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، حيث تختتم الاحتفالات بتنظيم مسيرات حاشدة تطوف الشوارع، تعرف بـ«زفة المولد»، حيث يهلل ويكبر المشاركون فيها، وتتقدمهم الأعلام والرايات الخضراء، وفرق تقرع الطبول والدفوف.

إقامة 10 ليالي ذكر وابتهالات قبل يوم الزفة

وقال علي مخلوف، صاحب طريقة رفاعية، من أبناء محافظة المنيا، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أمر ضروري في القرى ويهتم به الأهالي أكثر من الاحتفالات بالأعياد، موضحا أن الاحتفالات تستمر لمدة 11 ليلة متصلة، تقام خلالها حلقات ذكر ومديح وتواشيح دينية مساء، تبدأ عقب صلاة العشاء وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ويتم توزيع المشروبات والحلوى على الحضور ومعظمهم من كبار السن والشباب.

وأضاف، أن كل منطقة تقيم ليالي وحلقات ذكر على حدة، حيث يشترك الأهالي مع بعضم البعض لتأجير مكبرات الصوت والإنارة، وعمل سرادق صغير يتسع للحضور، إضافة إلي وجود بوفيه صغير لتقديم المشروبات الساخنة للحضور بالمجان.

انطلاق مسيرات تتقدمها الأعلام في الشوارع بعدة قرى

وقال كريم محمد من قرية برطباط بمغاغة، إن معظم قرى المركز تنظم مسيرات تجوب الشوارع الرئيسية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ويكون ذلك عصر يوم 11 من شهر ربيع الأول، ويسبق ذلك إقامة ليالٍ وأناشيد دينية وابتهالات تستمر لمدة 10 أيام، وتعد قرية أبا البلد في مغاغة الأشهر في تنظيم مسيرات زفة المولد النبوي تتقدمها الأعلام الخضراء.

وقال جمعة الحمبولي، من قرية صندفا، إن مركز بني مزار، يحيي الاحتفالات بالمولد النبوي بطريقة خاصة جدا، ففي يوم 11 ربيع الأول يرتدي الأطفال الجلباب الأبيض، ويقومون بشراء سيوف خشبية، ويعتمرون على رؤوسهم الغطرة الخليجية، ويشاركون في المسيرات التي تنطلق بالشوارع عصرا، ويهللون ويكبرون ويصلون على النبي، وعقب انتهاء المسيرة يتم تنظيم ليلة قرآنية يحضرها معظم الأهالي، لافتا إلى أن «القيس» تعد أشهر قرية تهتم بإحياء المولد النبوي في مركز بني مزار، وهي تبعد عن المدينة نحو 2 كيلو متر، ويتوافد عليها المحتفون من القرى والعزب والنجوع المجاورة.