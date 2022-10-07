السيطرة على حريق داخل شركة دهانات دون خسائر بشرية بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى شركات الدهانات بمنطقة الهرم دون خسائر بشرية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأهرام من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بإحدى شركات الدهانات بمنطقة الهرم، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل «هنجر» مساحته 1000 متر بداخله 2 کابینة فرن للدهانات ملك مهندس كيمياء 49 سنة ومقيم كرداسة كما تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ونتج عنه احتراقها بالكامل دون حدوث ثمة إصابات.

ماس كهربائي

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عدم وجود خسائر بشرية، ومن خلال سؤال عامل بذات المكان 48 سنة ومقيم السيدة زينب القاهرة أكد أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى داخل الكابينة ولم يتهم أحدا بشيء، وباستدعاء مالك الهنجر أيد الأقوال وأضاف بعدم حمله ثمة تـراخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.