ماس كهربائي يتسبب في حريق داخل مطعم بحدائق الأهرام دون خسائر بشرية

تسبب ماس كهربائي داخل أحد مطاعم المأكولات بمنطقة حدائق الأهرام في نشوب حريق داخل المطعم، حتى تمكن العاملون بالمطعم من إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى المكان عقب ورود البلاغ، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

ورد بلاغ الى قسم شرطة الأهرام من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بأحد مطاعم المأكولات بمنطقة حدائق الأهرام، وعقب الانتقال والفحص تبين أن المحل المشار إليه على مساحة 80 مترا ملك لأحد الأشخاص 42 سنة.

لا خسائر بشرية

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن العاملين داخل المطعم تمكنوا من إخماد الحريق دون خسائر بشرية، كما أنه أسفر عن احتراق 4 كراسي وطرابيزة وجهاز الكاشير دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب سؤال عامل بذات المحل 45 سنة، قرر أن سبب الحريق ماس من اللوحة الكهربائية الخاصة المحل ولم يتهم أحد أو يشتبه في الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.