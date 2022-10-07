انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شقة في قرية ميت العطار ببنها

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 5 طوابق بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الحريق وفحصه لبيان ملابساته وأسبابه، حيث جرى السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات.

تفاصيل حريق عقار في بنها

كانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وجرى منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنيه التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغ بنشوب حريق في عقار بمركز بنها

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة المركز، والتهمت النيران جميع محتويات الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.