ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع بالقناطر الخيرية والمحافظ يشكل لجنة

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في مصنع بلاستيك بقرية باسوس مركز القناطر في محافظة القليوبية، حيث تمكنت أجهزة الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات

لجنة لتقدير الخسائر في حريق مصنع القناطر الخيرية

كما أمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة لمعاينة المصنع وبيان تراخيصه وسبب الحريق وملابساته.

وأمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بفحص ومراجعة تراخيص المصنع واشتراطات الدفاع المدني والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان حريق قد شب في مصنع فرز بلاستيك بمنطقة مصانع باسوس التابع لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب للسيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية.

تفاصيل حريق مصنع القناطر الخيرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنطقة مصانع باسوس داخل مصنع فرز بلاستيك.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء من القناطر الخيرية وقليوب للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.