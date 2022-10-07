«شاكوش وبهاء وساري» و«دي حلاوة» على لوحة إعلانات Spotify في أمريكا

احتفلت Spotify، منصة الموسيقي الأشهر في العالم، بمغني المهرجانات حسن شاكوش ونجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، والموزع الموسيقى ساري هاني، وذلك بعرض صورة الدويتو الجديد «دي حلاوة» في ميدان «تايمز سكوير» الشهير بنيويورك.

Spotify تحتفي بحسن شاكوش وبهاء

كشفت منصة Spotify عن أسباب احتفائها بالنجمين شاكوش وبهاء، بوضع صورة أغنية «دي حلاوة» على لوحة إعلاناتها اليوم في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، على إعلان ضخم في هذا المكان الشهير عالميًا، مؤكدة أنها بذلك تظهر استمرارية اهتمامها الكبير بالنجوم المصريين، وحرصها على الانتقال بالنجوم إلى الساحة العالمية.. ويتمتع كل من حسن شاكوش وأحمد بهاء بشعبية كبيرة بين الجاليات العربية في أمريكا بأعمالهما الغنائية، وتبين ذلك في الجولة الفنية الأخيرة التي قام كل منهما فيها بإحياء مجموعة من الحفلات في عدد من الولايات الأمريكية. كما حقق كل من شاكوش وبهاء أرقاماً قياسية بأعمالهما الغنائية تخطت الملايين.

Spotify: لمسنا انجذابا من المصريين للأنواع الجديدة من الموسيقى

وعن الحدث، قال مارك أبو جودة، رئيس قسم الموسيقى في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان: «لقد لمسنا في الفترة الأخيرة انجذابا من المصريين للأنواع المختلفة الجديدة من الموسيقى وهذا ما يتماشى مع ما يتطلبه الوسط الفني في مصر ورؤية Spotify لدعم الموسيقى العربية المختلفة والجديدة للوصول لجمهور عالمي».

وتابع: «دي حلاوة تجمع بين فنانين رائعين يأتيان من خلفيتين مختلفين موسيقيا، شاكوش الذي أبدع في مجال موسيقى المهرجانات مع أغانيه الشهيرة وأحمد بهاء من فرقة شارموفرز التي لطالما فاجأت المستمعين بأغاني وألحان مميزة وجديدة. هذه هي التعاونات الفنية التي نريد للعالم بأجمعه أن يستمع إليها ويكتشفها على منصتنا».