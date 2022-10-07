توفير فرص عمل وتوطين الصناعة.. تعرف على أهداف المبادرة الوطنية «ابدأ»

تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، وذلك بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية.

الأهداف السياسية لمبادرة «ابدأ»

تهدف مبادرة «ابدأ» إلى الآتي:

- توفير فرص عمل.

- توطين الصناعات الحديثة.

- تقليل الفجوة الاستيرادية.

الإعلان الأول عن مبادرة «ابدأ»

في 26 أبريل 2022 وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية«ابدأ»، كمبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إلى 3 محاور، وهي: محور المشروعات الكبرى، دعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات «ش. م.م» والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة «حياة كريمة» بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل «حياة كريمة» ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى المبادرة.

محور المشروعات الكبرى

يقوم المحور الأول للمبادرة وهو المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو جديدة.

وفي إطار المشروعات الكبرى يجري زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.