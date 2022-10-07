«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات الوطنية (فيديو)

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا، عن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، حيث راهنت الدولة المصرية على بناء جمهورية جديدة، حيث تسابق الزمن في هذا الأمر.

وأضاف التقرير: «قد نكون تأخرنا، لكن المهم هو أن نبدأ، حيث تعتبر ابدأ كلمة السر، إذ أن قيمة كل فكرة تحددها القدرة على التنفيذ، ولأن مسيرة التنمية التي بدأت منذ عام 2014 تستوعب كل أفكار الشباب، كان منطقيا أن تتحول ابدأ في وقت قياسي من مجرد فكرة على الورق إلى مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية ترعاها مؤسسات الدولة بداية من مؤسسة الرئاسة حتى كل الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر».

المبادرة تستهدف توفير فرص عمل

المبادرة هدفها توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل الذي يساعد على توفير فرص عمل لشبابنا ويقلل الفجوة الاستيرادية عندما يتم رفع شأن المنتجات المصرية.

بدأنا المشوار في آخر أكتوبر 2021 بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة، وعقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الأجانب مع الاهتمام بتقنين أوضاع المصانع المختلفة، وعلى هذا الأساس جرى تأسيس شركة ابدأ.

شركة وطنية لتطوير الصناعة المصرية

«ابدأ»، شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل أنواعها، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة، وشريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية، ومنذ اليوم الأول تم تقسيم الخطة إلى محاور، وكانت المهمة الأساسية عقد شراكات مع رجال الصناعة المصرية وبعض الشركاء الأجانب الذين يمتلكون المعرفة والتكنولوجية.