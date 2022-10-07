فرص عمل بقطاع السياحة في الجيزة.. الراتب يصل إلى 3 آلاف جنيه

كشفت محافظة الجيزة، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بشركة الاستثمارات السياحية «تيكو»، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شروط الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة، خلال منشورها، نوعية الوظائف المطلوبة لشركة الاستثمارات السياحية «تيكو»، هي كالتالي:

- المؤهل: بداية من إجادة القراءة والكتابة.

- السن: حتى 39 سنة.

- للذكور فقط.

- الموقف من التجنيد.

- المرتب: 3 آلاف جنيه.

- أماكن العمل: مناطق أكتوبر - الزمالك - المعادي.

آلية التقديم للراغبين في التعيين بوظيفة «استيوارد»

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين في التقديم للتعيين بوظيفة «استيوارد» لشركة الاستثمارات السياحية «تيكو»، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظيفة «استيوارد»

وحددت محافظة الجيزة، طرق تواصل المتقدمين لوظائف «استيوارد» لشركة الاستثمارات السياحية، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

تنظيم ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب

ويقوم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بتنظيم ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في الشركات والمصانع والمطاعم الكبري تتضمن «تأمين اجتماعي- تأمين صحي- تأمين على الحياة- حوافز شهرية - تبس فري - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - سكن للمغتربين- زي موحد».