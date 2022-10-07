عضو مبادرة ابدأ: نعمل على 3 محاور لتمكين القطاع الصناعي

قالت دينا الدليل، عضو فريق المبادرة الوطنية ابدأ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أعضاء المبادرة بالعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل، حيث إنه حاليا تعمل المبادرة على 3 محاور رئيسية، أولها المشروعات الكبرى، ودعم الصناعة والتدريب.

الدليل: تعمل المبادرة على 64 مشروعا لتحقيق النمو بمختلف القرى

وأضافت «الدليل»، خلال مداخلة هاتفية لها لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة لمحور المشروعات الكبرى فتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بمبلغ 200 مليار جنيه، وحاليا تعمل المبادرة على 64 مشروعا لتحقيق ذلك في مختلف القرى والقطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل حاليا في الكثير من القطاعات كقطاع الأجهزة المنزلية وقطاع البتروكيماويات والأسمدة والصناعات الجلدية وغيرها.

الدليل: المبادرة تستهدف كل القطاعات

واستطردت: «المبادرة تستهدف كل القطاعات التي بها واردات وفجوات استيرادية لتغطية مثل تلك الفجوة، كما وتهدف المبادرة لدعم التمكين الاقتصادي في القرى، وخاصة قرى حياة كريمة، كما وأن هناك منتجات يتم إنتاجها لأول مرة في مصر، بخلاف المستوردين الذين تسعى المبادرة لتحويلهم إلى مصنعين».

وأوضحت أن المبادرة أبرمت عددا من الشراكات فيها جرى جمع المتنافسين وإنشاء تكتلات ما بين المنافسين كقطاعات الأجهزة المنزلية، كما وجرى إبرام شراكات مع دول أجنبية بواقع أكثر من 12 دولة.

وتابعت: «عملنا شراكات في موضوع التدريب، وعايزين ندرب العمال والأيدي العاملة بالشراكة مع مبادرة حياة كريمة، ونمكنهم أنهم يشتغلوا ونزود الإنتاجية الخاصة بالعمال، وعملنا اشتراكات مع أكثر من جهة كالأكاديمية الوطنية للتدريب وجهات أخرى».