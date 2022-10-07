حسن الرداد يروج لفيلم «تحت تهديد السلاح» ببوستر جديد يحمل صورته

روج الفنان حسن الرداد، لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، ببوستر جديد يحمل صورته فقط، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق حسن الرداد علي البوستر قائلا: «فيلم تحت تهديد السلاح 11-3 في جميع صالات السينما في مصر والعالم العربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح»، من بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.

يذكر أن الفنان حسن الرداد، تعاقد هو وروبي، على مسرحية جديدة تحمل اسم «سيدتي الجميلة المصرية» للكاتب أيمن بهجت قمر.