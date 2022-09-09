حسن الرداد ينشر أول برومو لفيلم «تحت تهديد السلاح»: 3 نوفمبر

نشر الفنان حسن الرداد، أول برومو تشويقي لفيلمه «تحت تهديد السلاح»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا: «فيلم تحت تهديد السلاح.. 3 نوفمبر في مصر وكل الدول العربية إن شاء الله».

تقاصيل فيلم «تحت تهديد السلاح» لحسن الرداد

فيلم «تحت تهديد السلاح» مستوحى من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.

ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، ومن تاليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أحمد السبكي يطرح بوستر فيلم «تحت تهديد السلاح»

وكان المنتج أحمد السبكي، طرح البوستر الدعائي لفيلم «تحت تهديد السلاح»، منذ يومين، معلقا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم تحت تهديد السلاح، حسن الرداد، قريباً بجميع دور العرض، إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: محمد أحمد السبكي، تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي»، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

آخر عمل سينمائي لحسن الرداد

جدير بالذكر أن آخر عمل سينمائي للفنان حسن الرداد، كان فيلم «توأم روحي»، عام 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية تجمع عمر وريم، ولكن القدر يدخل بينهما فتموت ريم غرقا في شهر العسل، ويصاب عمر بحالة نفسية صعبة، يلجأ على إثرها إلى طبيبة نفسية تحاول معالجته ومساعدته.