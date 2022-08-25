حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته: «فخور بيكي وربنا يخليكي ليا»

احتفل الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاد شقيقتة، حيث نشر صوره تجمعهما، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق حسن الرداد على الصورة قائلا: «كل سنه وانتي طيبة يا روح قلبي، بنتى وأختي وحبيبتي نيبال الرداد، طول عمري فخور بيكي وبشوفك مثال يحتذى به في أخلاقك واحترامك وتفوقك العلمي واجتهادك وتحملك للمسؤليه.. ربنا يخليكي لي ويديكي الصحة والسعادة والهنا ويبعد عنك كل شر يا روح قلبي».

آخر أعمال حسن الرداد

وشارك حسن الرداد، في رمضان 2022 بمسلسل «بابلو»، الذي ضم كوكبة كبيرة من النجوم بينهم، أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والعمل من تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وينتمي المسلسل لنوعيه الدراما الاجتماعيه الأكشن حيث يلقي الضوء على العديد من القضايا الخطيرة التي تشغل الرأي العام، ودائمًا تثير الجدل حين طرحها.