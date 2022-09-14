حسن الرداد وروبي يتعاقدان على مسرحية «سيدتي الجميلة المصرية»

تعاقد الفنان حسن الرداد، وروبي، على مسرحية جديدة تحمل اسم «سيدتي الجميلة المصرية» للكاتب أيمن بهجت قمر.

مسرحية «سيدتي الجميلة المصرية»، مستوحاة من النص الأصلي «سيدتي الجميلة» للكاتب الراحل بهجت قمر، وإخراج حسن عبد السلام، لكن سيُجرى تقديمها بشكلٍ مُعاصر، وذلك حسبما أعلن أيمن بهجت قمر في بيانٍ صحفي.

موعد عرض المسرحية

وأكد أيمن بهجت قمر، أنه سيُحافظ على القوام الرئيسي لرؤية مخرج العرض المخرج حسن عبد السلام، فيما ستُعرض المسرحية، في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، قبل نهاية العام الجاري.

وتُعتبر مسرحية سيدتي الجميلة المصرية، ثاني الإنتاجات المسرحية لشركة ABK BAHGAT KAMAR media pro، تحت شعار «عالم بهجت قمر»، وذلك بعد مسرحية «في نص الليل» التي قدمت بموسم الرياض أوائل العام الجاري.

ومن المُقرر أنّ تُقدم مسرحية «في نص الليل»، على أحد مسارح القاهرة، لأول مرة، خلال الفترة المُقبلة، فضلًا عن تصويرها تليفزيونيًا.

أحداث مسرحية «سيدتي الجميلة»

مسرحية «سيدتي الجميلة»، تدور أحداثها حول كمال (فؤاد المهندس) الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، وتسرقه نشالة وهي (شويكار) فيعجب بشخصيتها المتوحشة، ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

واستمر عرض مسرحية سيدتي الجميلة، لمدة 3 أشهر و18 يومًا، وجرى تصويرها تليفزيونيًا بمسرح الأوبرا في مدينة الإسكندرية.