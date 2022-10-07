كواليس اليوم الدراسي الأخير في حياة طالب سوهاج.. ومعلمه: «كان ابن موت»

كشف جمال السوهاجي، معلم الطالب فادي عبد العزيز الذي توفى أثناء العودة من الدراسة، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل رحيله من مدرسة المحاسنة الثانوية بسوهاج.

وأوضح «السوهاجي» أن الطالب كان هادئا في آخر يوم له في المدرسة، ولا يتحدث مع أصدقائه في الفصل كثيرًا، وأثناء استقلاله سيارة نصف نقل لم يتحدث إلا قبل وصوله لمنزله بلحظات قائلاً: «نزلوني نزلوني».

مدرس طالب سوهاج المتوفى يتحدث عن آخر لحظاته

وأضاف مدرس طالب سوهاج المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب كان متميز ومحبوب في المدرسة قائلًا: «فادي كان محبوب من الجميع وكان زي البلسم بسبب أسلوبه المحترم وطريقته الهادئة وكان ابن موت».

وأضاف أن الطالب كان وحيد والديه، ووالده يعمل في الخارج وكان ينوي أن يزوجه في سن صغير.

حزن في مدرسة طالب سوهاج بعد وفاته

وأوضح، أن الجميع في المدرسة سواء طلاب أو مدرسين يشعرون بالحزن على وفاة الطالب فادي، مؤكدًا أن وفاته كانت صادمة للجميع لأنه من الطلاب المتفوقين في دراستهم وكان طيب القلب.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما توفى فادي عبدالعزيز، الطالب في الصف الأول الثانوي أثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه من سيارة نصف نقل أثناء عودته للمنزل، وتوفى في الحال.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشيع الجثمان في مسقط رأس الأسرة بمحافظة سوهاج.