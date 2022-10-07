طرح بوسترات فردية لأبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» تمهيدا لعرضه بالسينما

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «تحت تهديد السلاح» بوسترات فردية لأبطال الفيلم، وتصدر البوسترات كل من حسن الرداد، شيرين رضا، عباس أبو الحسن، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مي عمر.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بالسينمات يوم 3 نوفمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث الفيلم

وتدور الأحداث في إطار الأكشن والإثارة حول جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث يبحث حسن الرداد عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وبخلاف الفيلم يستعد في الوقت الحالي حسن الرداد لمسرحية «سيدتي الجميلة» للكاتب الراحل بهجت قمر والمسرحية يشارك حسن بها روبي ويجري بروفات في الوقت الحالي تمهيدا للعرض في موسم الرياض.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان آخر أعمال حسن الرداد مسلسل «بابلو» في رمضان الماضي، ولم يحقق النجاح الكبير وقت عرضه، وشارك حسن في البطولة كل من سوسن بدر، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، أروى جودة، سلوى عثمان، محمود حجازي، عمر الشناوي، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، غفران محمد، مصطفى عباس، ومن تأليف حسن دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وانتشرت العديد من الأخبار في الوقت الماضي حول تعاقد حسن الرداد مع المنتجة منى قطب على مسلسل رمضاني بعنوان «الذباب الأرزق» وهذا ما نفته منى قطب، وأكدت أنها تعمل مع حسن في مشروع فيلم جديد وليس مسلسل.