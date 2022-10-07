جراح أوعية دموية: نعمل على أبحاث لعلاج التهاب القلب الفيروسي

قال الدكتور أحمد السنهوري، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، إن الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب من أخطر الأمراض المنتشرة، مضيفا أن معظم الأمراض ناتجة عن عدم وصول الدم الكافي بسبب فشل عضلة القلب و30% من المرضي لديهم أمراض جينية أو ترسبات في عضلة القلب.

أضاف أن بعضهم يصاب بالتهابات في عضلة القلب بشكل مفاجئ، وقد يسبب الموت المفاجئ، ولم يكن لهذا المرض علاج بسبب قلة عدد المرضى فلم تهتم بها شركات الأدوية لقلة عدد المرضى وعدم وجود طرق تشخيص مناسبة، لذلك نعمل على أبحاث لعلاج التهاب القلب الفيروسي.

علاج مرضى الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب

وأوضح «السنهوري»، في مداخلة عبر الـ«فيديو كونفرانس» لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن الأبحاث مكنت من استخدام أدوية موجودة في السوق لعلاج أمراض أخرى في علاج الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب، وهناك مايقرب من 5 ملايين شخص مصابين بالالتهاب الفيروسي لعضلة القلب.

مرحلة الاختبارات السريرية

وتابع جراح القلب والأوعية الدموية: «ربنا ألهمنا الصواب في علاج مرضى الالتهاب الفيروسي لعضلة القلب، وحاليا نعمل على تنفيذ تجربة العلاج الإكلينكية بشكل كامل على أشخاص مصابين لتحليل النتائج، ونعمل على تجربتين خاصين بالتهاب عضلة القلب الفيروسي وتجربتين عن تصلب عضلة القلب التي تسبب الوفاة».